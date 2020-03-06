В Кабардино-Балкарии альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

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Василий Заика
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Трагический инцидент произошел утром 5 марта неподалеку от скал Пастухова.

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Альпинист погиб при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Как сообщает региональный СК, трагический инцидент произошел утром 5 марта на высоте 5200 метров неподалеку от скал Пастухова.

Следователи выяснили, что 42-летний мужчина сорвался со склона горы во время подъема. Спасательные подразделения позднее обнаружили тело погибшего.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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