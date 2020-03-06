Праздник приближается — цены растут: цветочный ажиотаж в России набирает обороты

Эфирная новость 21

Корреспондент МИЦ «Известия» выяснил как не принести домой вместе с букетом бонус в виде цветочных паразитов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Adrian C. Nitu; 5-tv.ru

В цветочных магазинах по всей стране настоящий ажиотаж, на фоне взрывного спроса цены ожидаемо взлетели. Ассортимент огромный, но вот, к примеру, традиционная мимоза, которая наряду с тюльпанами уже стала символом праздника, внезапно оказалась в страшном дефиците.

Сотни мужчин штурмуют цветочные магазины и рынки. Простаивают долгие очереди, чтобы ухватить хотя бы один цветок. Как оказалось этот предпраздничный ажиотаж не связан с поздравлением жен и мам. Сегодня все поздравляют своих коллег.

Специалисты советуют покупать цветы в проверенных местах, иначе вместе с букетом можно подарить любимой и паразитов. Подробности в видеосюжете Линара Гинатуллина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большинство скидок и распродаж к 8 марта — уловки маркетологов.

+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.19
0.11 73.68
-0.06
Скандалистки и манипуляторы: ТОП-3 стерв по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...