Праздник приближается — цены растут: цветочный ажиотаж в России набирает обороты
Корреспондент МИЦ «Известия» выяснил как не принести домой вместе с букетом бонус в виде цветочных паразитов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Adrian C. Nitu; 5-tv.ru
В цветочных магазинах по всей стране настоящий ажиотаж, на фоне взрывного спроса цены ожидаемо взлетели. Ассортимент огромный, но вот, к примеру, традиционная мимоза, которая наряду с тюльпанами уже стала символом праздника, внезапно оказалась в страшном дефиците.
Сотни мужчин штурмуют цветочные магазины и рынки. Простаивают долгие очереди, чтобы ухватить хотя бы один цветок. Как оказалось этот предпраздничный ажиотаж не связан с поздравлением жен и мам. Сегодня все поздравляют своих коллег.
Специалисты советуют покупать цветы в проверенных местах, иначе вместе с букетом можно подарить любимой и паразитов. Подробности в видеосюжете Линара Гинатуллина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большинство скидок и распродаж к 8 марта — уловки маркетологов.
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