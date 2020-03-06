МИД обратится в ОБСЕ из-за отказа журналисту «Известий» во въезде в Евросоюз

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на запрет корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову въезжать на территорию Евросоюза. Журналисту аннулировали шенгенскую визу на пять лет по запросу Эстонии. Об этом стало 24 февраля после того, как Захарова не пустили в Ригу, куда он приехал со съемочной группой.

Как пояснила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, МИД обратится в ОБСЕ из-за отказа журналисту во въезде в ЕС.

«Мы либо вчера направили уже, либо сегодня направим соответствующее письмо господину Арлему Дезиру, уполномоченному представителю ОБСЕ по данной проблематике, с подробным описанием этой ситуации, поставим этот вопрос в такой уже практической плоскости на международных площадках, и будем к нему возвращаться», — отметила дипломат на брифинге.

Она добавила, что министерство уже неоднократно запрашивало у коллег из Евросоюза информацию об общих правилах аккредитации журналистов, которые действуют на территории объединения, однако, как выяснилось, общих правил нет.

По словам Захаровой, во внешнеполитическом ведомстве считают действия Латвии, не пустившей Захарова на свою территорию, «политически мотивированными и вопиющими».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония приняла решение об аннулировании визы Захарову из-за материалов журналиста. В частности, возмущение вызвали сюжеты, касающиеся отказа от празднования 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.