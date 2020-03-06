Стройность Елены Прокловой удивила и восхитила ее подписчиц в Instagram. Актриса советского и российского кино показала, как можно быть подтянутой в 66 лет. Она выложила в микроблог два снимка в оригинальных купальниках. На одном из них артистка запечатлена в полный рост у бассейна и демонстрирует идеально ровные ноги и линию талии.

Пост Проклова посвятила купальникам с солнцезащитным эффектом. Артистка утверждает, что в них кожа защищена от ультрафиолета, ровно загорает, быстро сохнет, на ней не остаются полосы. Но при всей уникальности ткани такой пляжной одежды поклонники восхищались не ей, а позирующей даме в кадре.

Instagram @alenaproklova

«Обалдеть фигура!»

«Просто потрясающе!»

«Отличный купальник, а фигура еще лучше»;

«Леночка — красавица!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Проклова вошла в ТОП-5 звезд, которые изменились до неузнаваемости после пластики.