«Обалдеть фигура!» — 66-летняя Елена Проклова попозировала в купальнике
Актриса удивила подписчиц завидной стройностью.
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Фото, видео: Instagram @alenaproklova
Стройность Елены Прокловой удивила и восхитила ее подписчиц в Instagram. Актриса советского и российского кино показала, как можно быть подтянутой в 66 лет. Она выложила в микроблог два снимка в оригинальных купальниках. На одном из них артистка запечатлена в полный рост у бассейна и демонстрирует идеально ровные ноги и линию талии.
Пост Проклова посвятила купальникам с солнцезащитным эффектом. Артистка утверждает, что в них кожа защищена от ультрафиолета, ровно загорает, быстро сохнет, на ней не остаются полосы. Но при всей уникальности ткани такой пляжной одежды поклонники восхищались не ей, а позирующей даме в кадре.
«Обалдеть фигура!»
«Просто потрясающе!»
«Отличный купальник, а фигура еще лучше»;
«Леночка — красавица!» — ответили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Проклова вошла в ТОП-5 звезд, которые изменились до неузнаваемости после пластики.
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