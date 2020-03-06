Льды мешают вернуться в порт теплоходу с десятками пассажиров на борту

Теплоход «Игорь Фархутдинов» дрейфует у берегов Южных Курил. Вернуться в порт мешают льды, которые буквально сковали судно. На борту – несколько десятков пассажиров.

Вот кадры, которые сняли моряки. Выйти из кают людям не разрешают – палуба скользкая, находиться на ней опасно – можно упасть за борт. Пока сигнал бедствия с теплохода не подавали. Запаса продуктов, по словам команды, хватит на несколько суток.

В порту Южно-Курильска ожидают, что в ближайшие дни ледовая обстановка улучшится и судно все же вернется в порт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в полиции Эстонии рассказали, как у побережья страны затонул российский траулер.