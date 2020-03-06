Льды мешают вернуться в порт теплоходу с десятками пассажиров на борту
Сигнал бедствия с судна, дрейфующего у берегов Южных Курил, пока не подавали.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Leuzinger; 5-tv.ru
Теплоход «Игорь Фархутдинов» дрейфует у берегов Южных Курил. Вернуться в порт мешают льды, которые буквально сковали судно. На борту – несколько десятков пассажиров.
Вот кадры, которые сняли моряки. Выйти из кают людям не разрешают – палуба скользкая, находиться на ней опасно – можно упасть за борт. Пока сигнал бедствия с теплохода не подавали. Запаса продуктов, по словам команды, хватит на несколько суток.
В порту Южно-Курильска ожидают, что в ближайшие дни ледовая обстановка улучшится и судно все же вернется в порт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в полиции Эстонии рассказали, как у побережья страны затонул российский траулер.
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