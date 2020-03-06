Льды мешают вернуться в порт теплоходу с десятками пассажиров на борту

Эфирная новость 15

Сигнал бедствия с судна, дрейфующего у берегов Южных Курил, пока не подавали.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Leuzinger; 5-tv.ru

Теплоход «Игорь Фархутдинов» дрейфует у берегов Южных Курил. Вернуться в порт мешают льды, которые буквально сковали судно. На борту – несколько десятков пассажиров.

Вот кадры, которые сняли моряки. Выйти из кают людям не разрешают – палуба скользкая, находиться на ней опасно – можно упасть за борт. Пока сигнал бедствия с теплохода не подавали. Запаса продуктов, по словам команды, хватит на несколько суток.

В порту Южно-Курильска ожидают, что в ближайшие дни ледовая обстановка улучшится и судно все же вернется в порт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в полиции Эстонии рассказали, как у побережья страны затонул российский траулер.

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
67.52
1.33 75.84
2.16
Скандалистки и манипуляторы: ТОП-3 стерв по знаку зодиака

Новости СМИ2