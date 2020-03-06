Милая и романтичная Анастасия Макеева вновь порадовала поклонников кадрами с необычной фотосессии. На этот раз звезда выложила в Instagram целую серию снимков в образе дамы с собачками.

«Ну что, собака друг человека? Моя поездка в Питер оказалась волшебной!», — подписала пост Макеева.

Анастасия призналась: она давно задумала необычную съемку и выбрала для этого Санкт-Петербург с его красивыми видами. Актриса так хотела провести фотосессию, что даже и не надеялась на хорошую погоду в зимний период. Однако, по счастливой случайности, на несколько часов дождь прекратился, и небо посветлело.

Кроме того, Макеева поделилась, что, наконец, попала на концерт Ивана Ожогина, исполняющего романсы. А также осознала, что женщины — хрупкие и, порой, глупые создания.

«Речь идет про ссоры и примирения. Можно сказать, что я помирилась и на сердце стало легче. Как это здорово — прощать», — отметила актриса.

Instagram @makeevan

Фолловеры Макеевой пришли в восторг от необычного образа любимой звезды.

«Какая шикарная женщина!»

«Анастасия, как божественно! Как вам идут наряды той эпохи!»

«Вы прекрасны! Ощущение, как будто и правда 18 век»,

«Вам идет стиль дворянства! Анастасия, с годами все краше и краше!» — писали они в комментариях.

В последнее время Анастасия Макеева обожает сниматься вместе с животными. Так, недавно актриса опубликовала кадры фотосессии в обнимку с медведем.

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