«Шикарная женщина!» — Макеева в образе дворянки обнялась с собакой на камеру
Актриса поделилась кадрами с фотосессии в зимнем Петербурге.
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Фото, видео: Instagram @makeevan; @konofalova_anna; @sv_starikova
Милая и романтичная Анастасия Макеева вновь порадовала поклонников кадрами с необычной фотосессии. На этот раз звезда выложила в Instagram целую серию снимков в образе дамы с собачками.
«Ну что, собака друг человека? Моя поездка в Питер оказалась волшебной!», — подписала пост Макеева.
Анастасия призналась: она давно задумала необычную съемку и выбрала для этого Санкт-Петербург с его красивыми видами. Актриса так хотела провести фотосессию, что даже и не надеялась на хорошую погоду в зимний период. Однако, по счастливой случайности, на несколько часов дождь прекратился, и небо посветлело.
Кроме того, Макеева поделилась, что, наконец, попала на концерт Ивана Ожогина, исполняющего романсы. А также осознала, что женщины — хрупкие и, порой, глупые создания.
«Речь идет про ссоры и примирения. Можно сказать, что я помирилась и на сердце стало легче. Как это здорово — прощать», — отметила актриса.
Фолловеры Макеевой пришли в восторг от необычного образа любимой звезды.
«Какая шикарная женщина!»
«Анастасия, как божественно! Как вам идут наряды той эпохи!»
«Вы прекрасны! Ощущение, как будто и правда 18 век»,
«Вам идет стиль дворянства! Анастасия, с годами все краше и краше!» — писали они в комментариях.
В последнее время Анастасия Макеева обожает сниматься вместе с животными. Так, недавно актриса опубликовала кадры фотосессии в обнимку с медведем.
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