Костюшкин поцеловал свое отражение и опроверг слухи о своей самовлюбленности

Стас Костюшкин повеселил фанатов новой публикацией в Instagram. Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» признался, что подписчики зачастую отписываются от него из-за того, что он постоянно любуется собой. Однако исполнитель решил сделать «опровержение», и прикрепил соответствующую фотографию — на ней он целует свое отражение в зеркале.

«Зачастую от меня отписываются, по причине того, что я „САМОВЛЮБЛЕННЫЙ КОЗЕЛ“. Конечно, это все из-за мерзкой зависти. Вот вам фотография, опровергающая этот мерзкий наговор», — подписал пост звезда.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Фанаты в очередной раз восхитились шикарным чувством юмора исполнителя. Они отметили, что от такого контента Стаса невозможно отписаться.

«Господи, ну, как же смешно. Как можно из-за этого отписываться»;

«Обожаю твой юмор»;

«Мужчина-нарцисс, но хорош собой!», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Костюшкин взбудоражил подписчиц обнаженным торсом.