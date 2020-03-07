Костюшкин поцеловал свое отражение и опроверг слухи о своей самовлюбленности
Певец написал шуточный пост, в котором посмеялся над своим главным «грехом».
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
В СК РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ
Фото, видео: Instagram @stas_kostyushkin_official
Стас Костюшкин повеселил фанатов новой публикацией в Instagram. Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» признался, что подписчики зачастую отписываются от него из-за того, что он постоянно любуется собой. Однако исполнитель решил сделать «опровержение», и прикрепил соответствующую фотографию — на ней он целует свое отражение в зеркале.
«Зачастую от меня отписываются, по причине того, что я „САМОВЛЮБЛЕННЫЙ КОЗЕЛ“. Конечно, это все из-за мерзкой зависти. Вот вам фотография, опровергающая этот мерзкий наговор», — подписал пост звезда.
Фанаты в очередной раз восхитились шикарным чувством юмора исполнителя. Они отметили, что от такого контента Стаса невозможно отписаться.
«Господи, ну, как же смешно. Как можно из-за этого отписываться»;
«Обожаю твой юмор»;
«Мужчина-нарцисс, но хорош собой!», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Костюшкин взбудоражил подписчиц обнаженным торсом.
Нашли ошибку?