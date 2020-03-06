«Одеты как куртизанки!» — полуголая Матильда Шнурова смутила пользователей сети
Ресторатор опубликовала кадры с церемонии открытия московского бутика.
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Фото, видео: Instagram @matilda.shnurova
Матильда Шнурова поделилась с подписчиками в Instagram фото с церемонии открытия первого бутика Rasario в Москве. На кадрах экс-супруга популярного музыканта Сергей Шнурова в обнимку с создательницей бренда Расидой Лакобой. Обе — в довольно откровенных платьях с кружевными топами.
В целом, необычный образ Матильды и ее подруги поклонники оценили.
«Белиссимо!»
«Идеальна!»
«Матильда, вы чудо как хороша!» — писали в комментариях одни.
Другие же сильно возмущались: как в таких нарядах можно выходить из дома и, тем более, на светское мероприятие.
«Нет…не ваше платье»,
«Одеты как куртизанки!» — смутились консерваторы.
Стоит отметить, многие считают петербургского ресторатора настоящей иконой стиля. Так, Матильда любит облачаться в брючные костюмы сдержанных цветов или платья в стиле милитари. Однако поклонники Шнуровой всегда найдут, к чему придраться. Например, к мини-топу, едва различимому из-под массивного жакета на мужской манер, или же к декольте до талии.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как «подколола» Матильда Шнурова новую жену экс-супруга.
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