Матильда Шнурова поделилась с подписчиками в Instagram фото с церемонии открытия первого бутика Rasario в Москве. На кадрах экс-супруга популярного музыканта Сергей Шнурова в обнимку с создательницей бренда Расидой Лакобой. Обе — в довольно откровенных платьях с кружевными топами.

Instagram @matilda.shnurova

В целом, необычный образ Матильды и ее подруги поклонники оценили.

«Белиссимо!»

«Идеальна!»

«Матильда, вы чудо как хороша!» — писали в комментариях одни.

Другие же сильно возмущались: как в таких нарядах можно выходить из дома и, тем более, на светское мероприятие.

«Нет…не ваше платье»,

«Одеты как куртизанки!» — смутились консерваторы.

Стоит отметить, многие считают петербургского ресторатора настоящей иконой стиля. Так, Матильда любит облачаться в брючные костюмы сдержанных цветов или платья в стиле милитари. Однако поклонники Шнуровой всегда найдут, к чему придраться. Например, к мини-топу, едва различимому из-под массивного жакета на мужской манер, или же к декольте до талии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как «подколола» Матильда Шнурова новую жену экс-супруга.