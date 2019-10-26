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  4. «Тонкий троллинг»: Матильда подколола новую жену Сергея Шнурова

«Тонкий троллинг»: Матильда подколола новую жену Сергея Шнурова

, 8:55 Фото 318

Светская львица поделилась осенними снимками в французском стиле, спровоцировав сравнения с Ольгом Абрамовой.

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Фото, видео: Instagram @matilda.shnurova

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Матильда Шнурова поделилась с подписчиками очень стильными снимками, сделанными в парке Царского Села под Петербургом. Бизнес-леди — вся в черном — позирует на фоне осенних пейзажей. На ней замысловатый топ, полосатые брюки, пальто, грубые ботинки, модный берет и кокетливо повязанный шарф. Загадочности образу придают темные очки и яркая помада.

«Не поэтесса, но все же», — подписала она фото.

Instagram @matilda.shnurova

Подписчики мигом поняли намек. Бывший муж Матильды — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, представляя год назад публике свою новую избранницу Ольгу Абрамову, назвал ее поэтессой Варварой.

«Тонкий троллинг»;

«Вы лучше этой поэтессы»;

«Даже в подметки никакая „поэтесса“ не годится. Он это поймет обязательно. Потом. Когда вам будет далеко не до него».

«Но все же — Муза»;

«Но все же вы, прекрасна мила нежна и муза для поэта»;

«Берет Боярского вам к лицу!»

«Шарм так и прет», — восхищаются подписчики, отмечая, что на фотографиях Матильда похожа на француженку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что летом этого года Матильда Шнурова произвела фурор на кинофестивале в Каннах, появившись там в элегантном черном платье.

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