Алексей Кудрин назвал отмену ПМЭФ-2020 рациональным решением

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Василий Заика
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По словам главы Счетной палаты, отказ от проведения мероприятия не окажет влияния на российскую экономику.

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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, Сорокин Донат, Гердо Владимир; www.globallookpress.com / Silas Stein

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал отмену Петербургского международного экономического форума-2020 из-за коронавируса рациональным решением. По его словам, отказ от проведения мероприятия не окажет влияния на российскую экономику.

«С отменой одного форума с российской экономикой ничего не произойдет, и сегодня у нас много других форм общения, в том числе онлайн, все обмениваются информацией, и все могут выступать. Поэтому сам форум — он, может, теряет то, что мы, может, мы лично встретимся со многими ведущими экономистами. Думаю, что это рациональное решение в данных условиях», — цитирует Алексея Кудрина РИА Новости.

Председатель Счетной палаты добавил, что из-за распространения нового внеклеточного агента сам был вынужден отменить ряд запланированных командировок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ-2020 из-за коронавируса.

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