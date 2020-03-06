Алексей Кудрин назвал отмену ПМЭФ-2020 рациональным решением

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал отмену Петербургского международного экономического форума-2020 из-за коронавируса рациональным решением. По его словам, отказ от проведения мероприятия не окажет влияния на российскую экономику.

«С отменой одного форума с российской экономикой ничего не произойдет, и сегодня у нас много других форм общения, в том числе онлайн, все обмениваются информацией, и все могут выступать. Поэтому сам форум — он, может, теряет то, что мы, может, мы лично встретимся со многими ведущими экономистами. Думаю, что это рациональное решение в данных условиях», — цитирует Алексея Кудрина РИА Новости.

Председатель Счетной палаты добавил, что из-за распространения нового внеклеточного агента сам был вынужден отменить ряд запланированных командировок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ-2020 из-за коронавируса.