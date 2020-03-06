Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
У студента-итальянца, приехавшего в Северную столицу, подтвердили опасное заболевание.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Из-за коронавируса в этом году отменен Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил Оргкомитет.
Власти города таким решением огорчены, но полностью его разделяют и поддерживают, ведь главное — это безопасность горожан и гостей, которые съезжаются на форум из десятков стран.
Накануне у итальянского студента-медика, приехавшего в город на Неве по обмену, подтвердили наличие коронавируса, закрыто на карантин общежитие, где проживают те, с кем он контактировал.
Рады ли там таким внезапным каникулам, смотрите в репортаже Елены Норкунайте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим повышенной готовности ввели в Москве из-за коронавируса.
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