Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

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У студента-итальянца, приехавшего в Северную столицу, подтвердили опасное заболевание.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Из-за коронавируса в этом году отменен Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил Оргкомитет.

Власти города таким решением огорчены, но полностью его разделяют и поддерживают, ведь главное — это безопасность горожан и гостей, которые съезжаются на форум из десятков стран.

Накануне у итальянского студента-медика, приехавшего в город на Неве по обмену, подтвердили наличие коронавируса, закрыто на карантин общежитие, где проживают те, с кем он контактировал.

Рады ли там таким внезапным каникулам, смотрите в репортаже Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим повышенной готовности ввели в Москве из-за коронавируса.

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