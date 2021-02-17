«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица показала фото в элегантном платье
Актриса в ярком образе понежилась на солнце в тропиках.
Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa
Яркое фото по итогам поездки в Доминикану выложила в микроблоге Катерина Шпица. Актриса побывала на Карибских островах в начале 2020-го. На этот раз она решила поделиться неизданным в честь прибытия домой со съемок в Белоруссии.
«Уже добралась до домашних обнимашек. Счастье! И скоро, скоро весна. В Москве тепло, но пасмурно, а на душе вот так», — написала под фото Шпица.
Для иллюстрации душевного состояния звезда выбрала кадр, на котором сидит в необычном кресле под палящим солнцем. На ней желтое платье и такого же цвета очки. В комментариях отметили, что сочетание красок на снимке смотрится весьма гармонично. Но особенно на поклонников произвела впечатление осиная талия Катерины.
«Екатерининский королевский стульчик»;
«Классно, когда на душе вот так!»
«Вы великолепны»;
«Катя, вы красавица! А талия-то какая осиная!», — откликнулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети посмеялись над спящей на съемках Катериной Шпицей.
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