«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица показала фото в элегантном платье

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Валентин Черников
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Актриса в ярком образе понежилась на солнце в тропиках.

Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Яркое фото по итогам поездки в Доминикану выложила в микроблоге Катерина Шпица. Актриса побывала на Карибских островах в начале 2020-го. На этот раз она решила поделиться неизданным в честь прибытия домой со съемок в Белоруссии.

«Уже добралась до домашних обнимашек. Счастье! И скоро, скоро весна. В Москве тепло, но пасмурно, а на душе вот так», — написала под фото Шпица.

Instagram @katerinashpitsa

Для иллюстрации душевного состояния звезда выбрала кадр, на котором сидит в необычном кресле под палящим солнцем. На ней желтое платье и такого же цвета очки. В комментариях отметили, что сочетание красок на снимке смотрится весьма гармонично. Но особенно на поклонников произвела впечатление осиная талия Катерины.

«Екатерининский королевский стульчик»;

«Классно, когда на душе вот так!»

«Вы великолепны»;

«Катя, вы красавица! А талия-то какая осиная!», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети посмеялись над спящей на съемках Катериной Шпицей.

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