«Жалко тебя, девочка»: в сети посмеялись над спящей на съемках Катериной Шпицей

Актриса Катерина Шпица поделилась с подписчиками фото со съемок. Она посетовала, что начались ночные смены, и спать приходится где и как попало. Также артистка анонсировала скорые гастроли со спектаклем «Ромео и Джульетта».

«Первая ночная в этом году. 20 минут дремоты за ночь. Теперь спааааать дома. С 22 до 10 — новый тур», — рассказала поклонникам актриса.

Instagram @katerinashpitsa

Пользователи посочувствовали артистке, некоторые восхитились ее умению адаптироваться к любой ситуации и терпеть лишения.

«Жалко тебя, девочка. Ночью дома надо спать как все»;

«Катя, вы в такой классной коробке спите. А кто рядом?»

«Иллюстрация на тему «Кто такой СПАТЬ и почему я все время его хочу”»;

«Всегда завидовал тем, кто может вот так лечь где угодно и заснуть»;

«Тяжела и неказиста жизнь народного артиста», — сострили пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Катерина Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку.