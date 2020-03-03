«Жалко тебя, девочка»: в сети посмеялись над спящей на съемках Катериной Шпицей
Актриса выложила фото с ночной смены, где приходится спать по 20 минут, свернувшись калачиком.
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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa
Актриса Катерина Шпица поделилась с подписчиками фото со съемок. Она посетовала, что начались ночные смены, и спать приходится где и как попало. Также артистка анонсировала скорые гастроли со спектаклем «Ромео и Джульетта».
«Первая ночная в этом году. 20 минут дремоты за ночь. Теперь спааааать дома. С 22 до 10 — новый тур», — рассказала поклонникам актриса.
Пользователи посочувствовали артистке, некоторые восхитились ее умению адаптироваться к любой ситуации и терпеть лишения.
«Жалко тебя, девочка. Ночью дома надо спать как все»;
«Катя, вы в такой классной коробке спите. А кто рядом?»
«Иллюстрация на тему «Кто такой СПАТЬ и почему я все время его хочу”»;
«Всегда завидовал тем, кто может вот так лечь где угодно и заснуть»;
«Тяжела и неказиста жизнь народного артиста», — сострили пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Катерина Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку.
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