Полуголые блогеры устроили заезд на кровати, парализовав движение в Москве

Группа молодых людей в купальниках и шортах парализовала движение по одной из улиц в центре Москвы, устроив заезд на кровати. Королевского размера постель тянул за собой на тросе черный автомобиль. Происходящее организаторы перфоманса снимали на камеры.

По информации Telegram-канала «Московские новости», съемки посреди проезжей части устроили блогеры. Одним из них, предположительно, был Александр Банайщик, известный своими провокационными розыгрышами.

Сообщается, что в конце концов полиция задержала участников съемки. Об их дальнейшей судьбе пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о московском пранкере, который сымитировал приступ зараженного вирусом в вагоне столичной подземки. Молодой человек отправился за решетку на 30 дней.