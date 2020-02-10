Москвич сымитировал в метро приступ от «опасной вирусной инфекции»

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Василий Заика
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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, его подельники объявлены в розыск.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Тема:
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Москвич сымитировал в метро приступ от «опасной вирусной инфекции». Молодой человек и его друзья, снимавшие инцидент на видео, в буквальном смысле подняли панику в вагоне подземки на перегоне между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года».

В определенный момент парень якобы в припадке упал, а его сообщники начали выкрикивать фразы о его серьезном инфекционном заболевании. Впоследствии этот ролик пранкеры выложили в сеть.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». «Главный герой» розыгрыша был задержан. В настоящее время правоохранители разыскивают его подельников.

«Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что масочный режим в Хабаровске введен из-за коронавируса.

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