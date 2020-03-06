«Ничего такой Айболит!» — Воеводина заинтриговала поклонников фото с массажистом
Девушка рассказала, кто спасает ее от послеродовых болей.
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Фото, видео: Instagram @rihanapetra
Оксана Воеводина в свободное от работы время любит делиться с поклонниками секретами молодости, красоты и здоровья. Недавно 27-летняя модель посвятила пост в Instagram тому, как восстанавливает тело после рождения малыша. На кадрах: супруга экс-короля Малайзии позирует на кушетке вместе со своим массажистом.
«Много проблем доставляет спина. <…> Я долго ходила по специалистам и поняла, что самое эффективное средство — это массаж! Теперь лучший специалист всегда рядом!» — написала Воеводина.
Поклонники звезды не знали, как реагировать на молодую парочку. Кто-то решил, что подобные фото афишировать статусной даме не стоит. Другие же посоветовали молодым людям присмотреться друг к другу получше.
«Хорошая пара! Присмотритесь!»
«Ничего такой Айболит!»
«Больше на бойфренда похож…»
«Без комментариев. Осталось увидеть сам массаж», — отмечали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, на кого похож сын Оксаны Воеводиной от брака с экс-королем Малайзии.
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