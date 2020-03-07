Рэперша Alyona Alyona набила тату на обе руки
Украинская хип-хоп исполнительница опубликовала видео самого процесса и фото того, что из этого получилось.
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Фото, видео: Instagram @alyona.alyona.official
Представительница украинской рэп-культуры Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, решилась на татуировки на обеих руках. Процесс воплощения своей идеи девушка показала в сторис Instagram. На кадрах загорелая певица лежит на кушетке и улыбаясь смотрит в камеру, а затем показывает мастера, который в этот момент наносит изображение на ее руку.
Уже после Alyona Alyona показала, что получилось из ее задумки. На обеих руках рэперши симметрично красуется рисунок в видео кардиограммы.
Певица совсем недавно вернулась с отдыха на острове Бали, откуда радовала подписчиков разнообразными снимками в социальной сети, в том числе поделилась зажигательным танцем в одной футболке.
Алена Савраненко до того, как стала знаменитой, получила два высших образования и успела поработать в детском саду. Ее первый видеоклип «Рибки» вышел в 2018 году и буквально «взорвал» интернет.
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