Российская певица свалилась в оркестровую яму и сломала ногу, но песню допела

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Ниса Мурзанаева
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Артистка вживую исполняла композицию Аллы Пугачевой «100 часов счастья».

Фото: ВКонтакте @avishnevskaya_official

Певица Анастасия Вишневская свалилась в оркестровую яму во время выступления на приеме губернатора Красноярского края. В результате происшествия исполнительница получила перелом стопы однако музыкальную композицию завершила.

Вишневская утверждает — она просто-напросто не видела края сцены из-за того, что там отсутствовали указывающие мониторы. По словам артистки, она упала у дирижерского пульта на живот. Услышав, что проигрыш в композиции закончен, она решила — нужно продолжать выступление.

«Я просто поднесла микрофон и начала лежа на животе петь. Пела-пела и поняла, что яма едет наверх, и поняла — пора вставать. <…> Я пела до конца. Я 23 февраля родилась, я воин по жизни», — цитирует певицу канал «360».

Анастасия Вишневская подчеркнула, что она пела сама, не используя в выступлении фонограмму. На концерте певица исполняла песню Аллы Пугачевой «100 часов счастья».

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