Японцы пришли в восторг от российского глазированного сырка

Жительница Японии пришла в восторг от российского глазированного сырка и поделилась впечатлениями о продукте в Twitter-аккаунте. Запись японки репостнули более 20 тысяч человек, пост набрал около 80 тысяч отметок «мне нравится».

«В магазине „Kaldi“ продается премиальный сырок в глазури из темного шоколада — и он слишком хорош… Натурально творог, покрытый шоколадом… Не могу точнее описать вкус, но это прямо „ух“. Передаю с полей», — сообщила в соцсети японская гуру.

Перед тем как полакомиться российской сладостью, жительница Японии предварительно разогрела сырок в микроволновой печи. Об этом пишет URA.RU.

В комментариях к публикации японки отметились множество российских пользователей. Россияне советовали девушке другие виды сырков и даже поделились адресом сайта с огромным количеством обзоров на эту творожную продукцию.

Сырки ерунда попробуйте настоящий русский творог из молока русских коров 😀 pic.twitter.com/KUJCJyLnIg — Andrey L. (@AndreyL15) March 6, 2020

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на «низкокалорийных» сырках можно потолстеть.