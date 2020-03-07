Японцы пришли в восторг от российского глазированного сырка
Жительница Японии утверждает, что творожное изделие из России «это прямо „ух“».
Фото: РИА Новости / Дмитрий Паршин
Жительница Японии пришла в восторг от российского глазированного сырка и поделилась впечатлениями о продукте в Twitter-аккаунте. Запись японки репостнули более 20 тысяч человек, пост набрал около 80 тысяч отметок «мне нравится».
«В магазине „Kaldi“ продается премиальный сырок в глазури из темного шоколада — и он слишком хорош… Натурально творог, покрытый шоколадом… Не могу точнее описать вкус, но это прямо „ух“. Передаю с полей», — сообщила в соцсети японская гуру.
Перед тем как полакомиться российской сладостью, жительница Японии предварительно разогрела сырок в микроволновой печи. Об этом пишет URA.RU.
В комментариях к публикации японки отметились множество российских пользователей. Россияне советовали девушке другие виды сырков и даже поделились адресом сайта с огромным количеством обзоров на эту творожную продукцию.
Сырки ерунда попробуйте настоящий русский творог из молока русских коров 😀 pic.twitter.com/KUJCJyLnIg— Andrey L. (@AndreyL15) March 6, 2020
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на «низкокалорийных» сырках можно потолстеть.
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