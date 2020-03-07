Японцы пришли в восторг от российского глазированного сырка

|
Ниса Мурзанаева
29

Жительница Японии утверждает, что творожное изделие из России «это прямо „ух“».

Фото: РИА Новости / Дмитрий Паршин

Жительница Японии пришла в восторг от российского глазированного сырка и поделилась впечатлениями о продукте в Twitter-аккаунте. Запись японки репостнули более 20 тысяч человек, пост набрал около 80 тысяч отметок «мне нравится».

«В магазине „Kaldi“ продается премиальный сырок в глазури из темного шоколада — и он слишком хорош… Натурально творог, покрытый шоколадом… Не могу точнее описать вкус, но это прямо „ух“. Передаю с полей», — сообщила в соцсети японская гуру.

Перед тем как полакомиться российской сладостью, жительница Японии предварительно разогрела сырок в микроволновой печи. Об этом пишет URA.RU.

В комментариях к публикации японки отметились множество российских пользователей. Россияне советовали девушке другие виды сырков и даже поделились адресом сайта с огромным количеством обзоров на эту творожную продукцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на «низкокалорийных» сырках можно потолстеть.

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
67.52
1.33 75.84
2.16
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу

Новости Lentainform

Загрузка...