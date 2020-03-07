Известная модель Мария Лиман, неоднократно снимавшаяся для журнала Playboy, опубликовала в Instagram «горячий» снимок. На фотографии звезда позирует в вязаном бежевом лифе на тонких бретельках. При этом знаменитость выбрала такой ракурс, при котором ее и без того восхитительная грудь стала выглядеть просто превосходно.

Мария Лиман отдыхает в солнечном Дубае, известном своими роскошными отелями, ультрасовременной архитектурой, фешенебельными ресторанами и ночными клубами.

Instagram @liman_maria

Поклонники звезды Playboy высоко оценили опубликованный кадр. Мужчины со всего света на разных языках восхваляли красоту российской красавицы. За несколько часов соблазнительный снимок набрал около десяти тысяч отметок «мне нравится».

«Необыкновенная красавица!»

«Огненная женщина»;

«Какая с какими!»

«Остановись, у меня просто не находится слов!» — написали фолловеры.

26-летняя Мария Лиман родилась в Ростове-на-Дону. Во времена учебы в университете модель участвовала в студенческих конкурсах красоты и уверенно побеждала. В 2015 году манекенщица заняла первое место в международном конкурсе красоты, проходившем в Кремлевском дворце. Позже красавица начала сотрудничать с модными фотографами и глянцевыми изданиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая звезда Playboy снялась в образе страстной женщины-кошки.