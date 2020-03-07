Мошенники обокрали задержанного в Италии российского топ-менеджера Коршунова

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Ниса Мурзанаева
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На обвиняемого в шпионаже и растрате бюджетных средств мужчину неизвестные оформили кредит.

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Фото, видео: Facebook @alkorshunov; www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; Известия / Михаил Терещенко, Дмитрий Коротаев

Мошенники обокрали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Сам топ-менеджер находится в Италии, он задержан по обвинению в промышленном шпионаже. В полицию Москвы обратилась его супруга.

Жена Коршунова заявила, что неизвестный оформил в банке кредит на сумму 22,5 тысячи рублей на имя ее супруга осенью минувшего года. По ее словам, Коршунов не мог взять долговое обязательство, так как находился под арестом в итальянском Неаполе. В настоящий момент задолженность перед кредитной организацией выросла до 41,7 тысячи рублей.

Правоохранительные органы проводят по факту обращения Коршуновой проверку.

Александр Коршунов был задержан в Неаполе летом 2019 года по запросу американских властей. В США россиянина обвиняют в промышленном шпионаже в отношении авиастроительной компании Штатов.

Российские власти рассчитывают, что итальянская судебная система в процессе кассации удовлетворит запрос на экстрадицию топ-менеджера ОДК в Россию. На родине Следственный комитет расследует в отношении него дело о хищении бюджетных средств, сообщает РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российского топ-менеджера Коршунова могут экстрадировать из Италии в США.

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