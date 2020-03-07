Скончался звезда фильма «Няньки»

Голливудский актер Дэвид Пол скончался за два дня до своего дня рождения в возрасте 62 лет. Звезда фильмов «Няньки», «Придорожный убийца», «Варвар», «Вашингтонское такси» и других фильмов, по предварительной информации, умер во сне 6 марта. Его смерть подтвердил брат-близнец Питер. Причина смерти пока не известна.