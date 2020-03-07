«Запредельная сексуальность»: Кошмал верхом на барном стуле взбудоражила фанатов
Актриса поделилась кадрами с профессиональной фотосессии.
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Фото, видео: Instagram @smorkovkina, @vladimir_0531_, @_sergeycherkasov_
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал частенько балует преданных фанатов в Instagram красивыми фото. Девушка любит позировать в разных образах: то с маской на лице в виде животного, то в шикарном брендовом платье, то в купальнике, демонстрируя прекрасную фигуру.
Недавно ее аккаунт в соцсети пополнился черно-белыми кадрами с профессиональной фотосессии.
Казалось бы, ничего сверхъестественного: барный стул и молоденькая девушка, держащая в руках туфлю. Но поклонники актрисы отметили, что это один из самых сексуальных снимков актрисы.
«Анна, ты великолепна!»
«Все так сдержанно и так сексуально! Люблю тебя!»
«Классный ракурс!»
«Запредельная женственность и сексуальность!» — констатировали фолловеры.
Среди прочих комментариев, были и вопросы, касающиеся завершения проекта «Сваты», в котором Анна сыграла одну из главных ролей — Евгению Ковалеву. Подписчики интересовались, будет ли продолжение семейной комедии или со съемками покончено навсегда. К сожалению, звезда никак не прокомментировала ситуацию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анна Кошмал оставила съемки в «Сватах» и уехала на Украину.
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