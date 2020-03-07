Видео: Рельсовый автобус отправился в первый рейс между Керчью и Анапой
Поезда будут ходить по Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России дважды в день по будням и трижды — по выходным и праздничным дням.
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Фото, видео: Пресс-служба "ЮППК"; 5-tv.ru
Комфортабельный рельсовый автобус отправился в субботу днем в свой первый рейс из Керчи в Анапу. Теперь он будет курсировать по Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России ежедневно: по два раза в будние дни и трижды — по выходным и праздникам.
«На сегодняшний день это, наверное, самый современный подвижной состав, который может эксплуатироваться на данном маршруте. И данный поезд отвечает всем именно тем требованиям, которые на сегодня ставятся перед пассажирским пригородным подвижным составом. Я думаю, все эти условия сегодня вы сможете оценить, вы их увидите», — сообщил журналистам гендиректор Южной пассажирской пригородной компании Алексей Ильиных.
Он уточнил, что на первый поезд, в котором предусмотрено 222 сидячих места, было продано больше 200 билетов.
В свою очередь руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ Владимир Чепец, открывая движение, заявил, что запуск рельсового автобуса между Керчью и Анапой — это только первый шаг.
«Сегодня развитие пригородного движения — это первый шаг. Первый поезд РА-2 — это модернизированный поезд вместимостью 222 пассажира начал свой первый рейс. В дальнейшем на этом направлении будут предусмотрены в этом году замена пассажирского подвижного состава на рельсовые автобусы, которые сегодня уже строятся на стапелях, и во второй половине года получим три рельсовых автобуса, уже «тройки“», — отметил он.
По его словам, в дальнейшем модернизация и приобретение нового подвижного состава планируется и на электрифицированных линиях крымской железной дороги. А в ближайших планах — запуск летнего пассажирского сообщения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с рельсовым автобусом Керчь-Кубань планируется связать и другие города Крыма.
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