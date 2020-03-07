«Бомба»: Аглая Тарасова поразила фанатов эффектным черно-белым фото

|
Алиса Старжевская
129

Девушка предстала закутанной в развевающийся шарф.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @aglayatarasova, @jurij.treskow

Актриса Аглая Тарасова выложила в сеть кадр с профессиональной фотосессии. На нем она предстала в интригующем образе: на девушке обтягивающее боди, верх фигуры скрыт развевающимся черным шарфом, который окутывает ее плечи и голову. Часть лица затенена, от этого создается мистический эффект. Вся композиция снята в черно-белом режиме съемки.

Instagram @aglayatarasova

Новый стильный образ актрисы вызвал у поклонников бурные эмоции.

«Цвет настроения черный. Аглая, ты прекрасна»;

«Ну, это уже перебор!!!!! Сколько можно-то бомбы выдавать»;

«Какой взгляд»;

«Бомба»;

«Как и всегда отличный образ!» — расхваливали актрису фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал — звезда картин «Лед» и «Лед-2» Аглая Тарасова призналась, что получает сообщения с угрозами от назойливых фанатов. Она уточнила для поклонников, что ее молчание в ответ на комментарии отнюдь не признак «звездной болезни».

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
67.52
1.33 75.84
2.16
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта

Новости СМИ2