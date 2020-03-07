«Бомба»: Аглая Тарасова поразила фанатов эффектным черно-белым фото
Девушка предстала закутанной в развевающийся шарф.
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Фото, видео: Instagram @aglayatarasova, @jurij.treskow
Актриса Аглая Тарасова выложила в сеть кадр с профессиональной фотосессии. На нем она предстала в интригующем образе: на девушке обтягивающее боди, верх фигуры скрыт развевающимся черным шарфом, который окутывает ее плечи и голову. Часть лица затенена, от этого создается мистический эффект. Вся композиция снята в черно-белом режиме съемки.
Новый стильный образ актрисы вызвал у поклонников бурные эмоции.
«Цвет настроения черный. Аглая, ты прекрасна»;
«Ну, это уже перебор!!!!! Сколько можно-то бомбы выдавать»;
«Какой взгляд»;
«Бомба»;
«Как и всегда отличный образ!» — расхваливали актрису фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал — звезда картин «Лед» и «Лед-2» Аглая Тарасова призналась, что получает сообщения с угрозами от назойливых фанатов. Она уточнила для поклонников, что ее молчание в ответ на комментарии отнюдь не признак «звездной болезни».
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