Аглая Тарасова призналась, что получает сообщения с угрозами от назойливых фанатов
Актриса рассказала о неприятных сторонах популярности и славы.
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Фото, видео: Instagram @aglayatarasova
Аглая Тарасова призналась, что в День всех влюбленных получает не только приятные сюрпризы, но и угрозы от назойливых фанатов. Актриса утверждает, что ей приходят сообщения в социальных сетях от поклонников, которые зовут ее на свидание. Она их игнорирует, а в ответ несостоявшиеся ухажеры оскорбляют ее и угрожают, пишет издание «СтарХит».
Звезда кино призналась, что часто просматривает личные сообщения и ответы на сторис в Instagram, в которых ее отмечают. По словам Тарасовой, ей важно знать, что думают люди о новых фильмах с ее участием.
«Когда проверяю соцсети, вижу сообщения из разряда: „Ну что, когда за тобой заехать?“ или „Завтра приглашаю тебя на свидание“», — рассказывает звезда.
Артистка утверждает, что если кто-то увидел ее по телевизору, то это еще не повод добиваться расположения. Аглая считает, что не обязана обращать внимание на всех, кто жаждет ее внимания.
«Когда же ты просто их игнорируешь — а я никогда не пишу в ответ, то начинают приходить оскорбления, угрозы или обвинения. По их мнению, мое молчание в ответ на настойчивые предложения встретиться означает, что я зазналась», — посетовала знаменитость.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что зрители после просмотра «Лед-2» рассказали о гамме своих чувств.
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