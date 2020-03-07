Как выбрать подарок женщине на 8 марта и не попасть впросак — советы психолога
Елена Перминова настоятельно рекомендует при выборе презента учитывать социальную роль и тип личности адресата.
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Как выбрать подарок женщине и не поставить в неловкое положение ни ее, ни себя, специально для мужчин рассказала интернет-порталу URA.RU психолог Елена Перминова.
По словам специалиста, при выборе подношения нужно обязательно учитывать характер отношений между дарителем и получателем. К примеру, точно не стоит дарить коллеге личные вещи — такие, как белье или парфюм. Зато подобный подарок может порадовать любимую женщину.
Коме того, следует учитывать социальную роль адресата и тип ее личности, открыта ли она новому опыту или, напротив, консерватор.
«Если девушка новатор — смело выбирайте то, чего она не пробовала. В кругу ее интересов, например, может быть прыжок с парашютом. А если она предпочитает традиционные подарки — обратите внимание, например, на цветы и конфеты», — советует психолог.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог советует предпринять женщине, чтобы получить на 8 марта желаемый подарок.
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