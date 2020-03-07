Фанаты «британской Кардашьян» дождались фото звезды в сексуальном купальнике

Модель Деми Роуз, получившая прозвище «британская Кардашьян» за свои пышные формы, порадовала поклонников новым снимком в Instagram, а заодно напомнила о своем приближающемся дне рождения. На снимке звезда интернета стоит по колено в воде в серебристом купальнике, не способном прикрыть все ее прелести.

«20 дней до моего дня рождения… скоро 25», — написала под фотографией Деми.

Буквально за считанные минуты под новым постом появились десятки восторженных комментариев поклонников, которые явно заждались новостей — ведь несколько дней подряд девушка публиковала снимки с заснеженного горнолыжного курорта — на них она была хоть и очень сексуальна, но одета по погоде.

Instagram @demirose

«Вау, ты богиня!

«Всего 25!»

«Ты бомба»

«Что бы вы хотели на день рождения?»

«Великолепная Деми!» — восхищаются фанаты.

Ранее 5-tv.ru публиковал снимок Деми Роуз в обтягивающем мерцающем вечернем платье с голой спиной.