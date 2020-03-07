Фанаты «британской Кардашьян» дождались фото звезды в сексуальном купальнике
Деми Роуз несколько дней подряд фотографировалась на горнолыжном курорте исключительно в куртках.
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Фото, видео: Instagram @demirose
Модель Деми Роуз, получившая прозвище «британская Кардашьян» за свои пышные формы, порадовала поклонников новым снимком в Instagram, а заодно напомнила о своем приближающемся дне рождения. На снимке звезда интернета стоит по колено в воде в серебристом купальнике, не способном прикрыть все ее прелести.
«20 дней до моего дня рождения… скоро 25», — написала под фотографией Деми.
Буквально за считанные минуты под новым постом появились десятки восторженных комментариев поклонников, которые явно заждались новостей — ведь несколько дней подряд девушка публиковала снимки с заснеженного горнолыжного курорта — на них она была хоть и очень сексуальна, но одета по погоде.
«Вау, ты богиня!
«Всего 25!»
«Ты бомба»
«Что бы вы хотели на день рождения?»
«Великолепная Деми!» — восхищаются фанаты.
Ранее 5-tv.ru публиковал снимок Деми Роуз в обтягивающем мерцающем вечернем платье с голой спиной.
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