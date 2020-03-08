Поликарпов день или «кислые девки»: что можно и нельзя делать 8 марта

Во многих странах мира 8 марта отмечается Международный женский день или День борьбы за права женщин. А у православных христиан продолжается Великий пост, предписывающий воздержаться от шумных празднований и застолий. Русская православная церковь отмечает обретение мощей блаженной Матроны Московской, урожденный Матроны Димитриевны Никоновой и канонизированной в 1999 году.

А в более давние времена 8 марта (23 февраля по старому стилю) отмечался Поликарпов день. Церковь чтит память святителя Поликарпа, епископа Смирнский, жившего в I–II веках в Малой Азии. Осиротевшего мальчика, как гласит легенда, воспитала по указанию Ангела благочестивая вдова Каллиста. После ее смерти Поликарп раздал все имущество и стал служить больным и немощным, а также сопровождал в апостольских путешествиях святого Иоанна Богослова. Когда же Поликарп стал епископом Смирнским, ему явился Иисус Христос. С восшествием на престол императора Марка Аврелия начались жестокие гонения на христиан. Язычники требовали наказать «отца всех христиан» и «совратителя всей Азии» Поликарпа. Когда воины пришли за ним, старец вышел им навстречу и велел их накормить, а сам уединился для молитвы. В конце концов святой был приговорен к сожжению на костре. В жизнеописании Поликарпа говорится, что пламя окружило его, но не касалось, тогда палачам пришлось убить мученика мечом.

В народе же Поликарпов день прозвали «кислые девки». Существовало поверье, что если до этого дня девушка еще не обручилась, оставаться ей в девках до конца года.

Что можно и что нельзя делать 8 марта

Девушкам и женщинам, которые хотят выйти замуж, категорически не рекомендуется проводить этот день в женской компании. Рядом должен быть хотя бы один мужчина на всех, иначе можно остаться одинокой на всю оставшуюся жизнь.

Уборку в доме Поликарпов день следует делать осторожно: если вдруг увидите где-то паутину, ни в коем случае не убирайте ее, и тем более нельзя убивать паука — говорят, это накличет несчастья и нужду на всю семью.

Народные приметы

Много примет на 8 марта почему-то связано с птицами. Так, если сороки улетели в лес — скоро наступит тепло. А если сорока начала скакать по крыше дома больного, значит он быстро вылечится. Если воробьи начали сооружать гнезда, холодов больше не будет. А вот если слышен стук дятла, весна будет поздней. Если на водоемах еще не сошел лед, всю весну хорошего улова ждать не стоит. Говорят еще, что сон, который приснится в ночь на Поликарпа сбудется через семь лет.

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