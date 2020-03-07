Пять человек погибли в страшном ДТП в Коми

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Нюра Незванова
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Двое детей, пострадавших в аварии, отправлены в больницу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Смертельная авария произошла на автодороге Ухта — Троицко-Печорск в Республике Коми. Там столкнулись два легковых автомобиля марки Renault. В результате аварии погибли трое людей, находящихся в одной из иномарок, и двое из другой, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

В машине, помимо погибших взрослых, были двое детей. Их в экстренном порядке госпитализировали.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ребенок погиб в Ленобласти, дважды попав под колеса автомобилей.

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