Пять человек погибли в страшном ДТП в Коми
Двое детей, пострадавших в аварии, отправлены в больницу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Смертельная авария произошла на автодороге Ухта — Троицко-Печорск в Республике Коми. Там столкнулись два легковых автомобиля марки Renault. В результате аварии погибли трое людей, находящихся в одной из иномарок, и двое из другой, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.
В машине, помимо погибших взрослых, были двое детей. Их в экстренном порядке госпитализировали.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ребенок погиб в Ленобласти, дважды попав под колеса автомобилей.
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