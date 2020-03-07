На место, где забаррикадировался вооруженный мужчина, прибыл глава СК по Петербургу

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 346

Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе города.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Глава Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александр Клаус прибыл на место, где забаррикадировался вооруженный мужчина. Инцидент произошел в одной из квартир в жилом доме на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе города. В настоящий момент силовики готовятся к штурму.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, ранее в доме было обнаружено тело подростка. Труп ребенка нашли на лестничной площадке.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ЧП уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что штурм квартиры в доме, где обнаружили тело подростка, готовят в Петербурге.

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