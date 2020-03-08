В квартире судьи в Петербурге, которую штурмовали силовики, никого не обнаружено
Ранее сообщалось, что дома находится вооруженный мужчина. В связи с этим было принято решение о штурме.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В квартире судьи в Санкт-Петербурге, которую штурмовали силовики, никого не обнаружено. Ранее предполагалось, что там находится вооруженный мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как стало известно 5-tv.ru, рядом с одной из квартир на улице Ижорского Батальона на лестничной клетке было найдено тело подростка.
В настоящий момент мать погибшего ребенка дает показания в Следственном комитете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александр Клаус прибыл на место, где производился штурм квартиры.
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