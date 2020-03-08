В квартире судьи в Петербурге, которую штурмовали силовики, никого не обнаружено

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 117

Ранее сообщалось, что дома находится вооруженный мужчина. В связи с этим было принято решение о штурме.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

В квартире судьи в Санкт-Петербурге, которую штурмовали силовики, никого не обнаружено. Ранее предполагалось, что там находится вооруженный мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно 5-tv.ru, рядом с одной из квартир на улице Ижорского Батальона на лестничной клетке было найдено тело подростка.

В настоящий момент мать погибшего ребенка дает показания в Следственном комитете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александр Клаус прибыл на место, где производился штурм квартиры.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
67.52
1.33 75.84
2.16
ТОП-3 женских знаков зодиака, представительницы которых сводят с ума мужчин

Новости Lentainform

Загрузка...