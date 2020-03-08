Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела подростка возле квартиры судьи в Петербурге

По факту обнаружения тела подростка на лестничной клетке жилого дома в Санкт-Петербурге Следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ «Убийство». Как стало известно 5-tv.ru, 14-летний ребенок был найден мертвым с огнестрельным ранением головы. Сейчас его мать дает показания правоохранительным органам. Ведется расследование.

Ранее предполагалось, что в квартире, рядом с которой был найден труп, забаррикадировался вооруженный мужчина. В связи с этим был произведен ее штурм, однако никого обнаружено в ней не было. Подозреваемый в преступлении разыскивается.