Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела подростка возле квартиры судьи в Петербурге
14-летний ребенок был найден мертвым возле квартиры в Колпино, где готовился штурм. Предполагалось, что там находится вооруженный мужчина.
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Фото, видео: 5-tv.ru
По факту обнаружения тела подростка на лестничной клетке жилого дома в Санкт-Петербурге Следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ «Убийство». Как стало известно 5-tv.ru, 14-летний ребенок был найден мертвым с огнестрельным ранением головы. Сейчас его мать дает показания правоохранительным органам. Ведется расследование.
Ранее предполагалось, что в квартире, рядом с которой был найден труп, забаррикадировался вооруженный мужчина. В связи с этим был произведен ее штурм, однако никого обнаружено в ней не было. Подозреваемый в преступлении разыскивается.
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