«Волшебная!» — Певицу Зару в роскошном желтом платье сравнили с принцессой Белль
В преддверии Восьмого марта звезда удивила подписчиков в Instagram ярким образом под цвет тюльпанов.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @zara_music
Российская эстрадная певица Зарифа Мгоян, более известная как Зара, удивила поклонников ярким и эффектным образом. Артистка перевоплотилась в настоящую принцессу из сказки, примерив роскошное желтое платье в пол с огромным шлейфом. Наряд обнажил спину исполнительницы и подчеркнул ее талию. Его оттенок идеально подошел к лицу поп-дивы и гармонировал с ее цветом глаз.
Впрочем, волшебное платье было не единственной изюминкой образа, который Зара продемонстрировала своим подписчикам в Instagram. Стилисты сделали светской львице сногсшибательную прическу и подобрали изумительные серьги. В руках звезда держала восхитительный букет тюльпанов, который сливался с ее цветом платья.
Красота знаменитости буквально свела подписчиков с ума. Они не могли налюбоваться Зарой, которая предстала перед ними в образе героини фантастических фильмов. Ассоциации пользователей были самыми разнообразными.
«Настоящая Белль из сказки!»
«Волшебная!»
«Принцесса! Королева! Богиня!»
«Солнышко наше!»
«Прекрасный цвет для настроения. Солнечная!» — оценили юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Зара в роскошном платье подвела итоги десятилетия.
Нашли ошибку?