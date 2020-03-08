Российская эстрадная певица Зарифа Мгоян, более известная как Зара, удивила поклонников ярким и эффектным образом. Артистка перевоплотилась в настоящую принцессу из сказки, примерив роскошное желтое платье в пол с огромным шлейфом. Наряд обнажил спину исполнительницы и подчеркнул ее талию. Его оттенок идеально подошел к лицу поп-дивы и гармонировал с ее цветом глаз.

Впрочем, волшебное платье было не единственной изюминкой образа, который Зара продемонстрировала своим подписчикам в Instagram. Стилисты сделали светской львице сногсшибательную прическу и подобрали изумительные серьги. В руках звезда держала восхитительный букет тюльпанов, который сливался с ее цветом платья.

Красота знаменитости буквально свела подписчиков с ума. Они не могли налюбоваться Зарой, которая предстала перед ними в образе героини фантастических фильмов. Ассоциации пользователей были самыми разнообразными.

Instagram @zara_music

«Настоящая Белль из сказки!»

«Волшебная!»

«Принцесса! Королева! Богиня!»

«Солнышко наше!»

«Прекрасный цвет для настроения. Солнечная!» — оценили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Зара в роскошном платье подвела итоги десятилетия.