«Самая счастливая»: друзья устроили волшебный праздник для жены внука Пугачевой

Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова отпраздновала свой день рождения. Алене Красновой исполнилось 23 года. По этому случаю друзья устроили для модели грандиозное торжество. Они отправились в роскошный ресторан в Москве, где до утра веселились, смеялись, пели и танцевали под зажигательную музыку.

Специально для именинницы были заказаны гелиевые шары и подготовлен праздничный торт со свечами. Под громкие возгласы гостей вечеринки Краснова задула их и загадала желание. Девушка была в восторге от подготовленного сюрприза, о чем сообщила в Instagram. Особую благодарность она выразила своему супругу — Никите Преснякову.

«Спасибо всем друзьям за потрясающий праздник и отдельное спасибо мужу, люблю! Самая счастливая!» — написала светская львица.

Впрочем, судя по сторис Красновой, нельзя сказать, что праздник для нее был полной неожиданностью. Перед походом в ресторан она основательно подготовилась, сделав прическу у стилиста и подобрав из гардероба самое сказочное и фантастическое платье. Перед гостями звезда появилась в перламутровом сверкающем наряде. Глаз от нее отвести было невозможно.

Instagram @alenaakrasnova

Фанаты поздравили модель в комментариях и оценили ее волшебный образ.

«Алена, ты сама весна! С днем рождения! Будь здорова, любима и счастлива!»

«Ты просто космическая!»

«Обворожительно!»

«Урааа! Счастья и любви!» — писали фоллооверы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук Пугачевой не смог устоять от сексуальности жены и заключил ее в объятия.