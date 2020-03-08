«Самая счастливая»: друзья устроили волшебный праздник для жены внука Пугачевой
Вечеринка была организована по случаю дня рождения Алены Красновой. Модели исполнилось 23 года.
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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova
Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова отпраздновала свой день рождения. Алене Красновой исполнилось 23 года. По этому случаю друзья устроили для модели грандиозное торжество. Они отправились в роскошный ресторан в Москве, где до утра веселились, смеялись, пели и танцевали под зажигательную музыку.
Специально для именинницы были заказаны гелиевые шары и подготовлен праздничный торт со свечами. Под громкие возгласы гостей вечеринки Краснова задула их и загадала желание. Девушка была в восторге от подготовленного сюрприза, о чем сообщила в Instagram. Особую благодарность она выразила своему супругу — Никите Преснякову.
«Спасибо всем друзьям за потрясающий праздник и отдельное спасибо мужу, люблю! Самая счастливая!» — написала светская львица.
Впрочем, судя по сторис Красновой, нельзя сказать, что праздник для нее был полной неожиданностью. Перед походом в ресторан она основательно подготовилась, сделав прическу у стилиста и подобрав из гардероба самое сказочное и фантастическое платье. Перед гостями звезда появилась в перламутровом сверкающем наряде. Глаз от нее отвести было невозможно.
Фанаты поздравили модель в комментариях и оценили ее волшебный образ.
«Алена, ты сама весна! С днем рождения! Будь здорова, любима и счастлива!»
«Ты просто космическая!»
«Обворожительно!»
«Урааа! Счастья и любви!» — писали фоллооверы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук Пугачевой не смог устоять от сексуальности жены и заключил ее в объятия.
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