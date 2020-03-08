Грубовато, но правда: Слепаков высмеял женщин на 8 марта

Семен Слепаков очевидно не в восторге от празднования Международного женского дня. Специально к 8 марта певец сочинил уморительную полную сарказма композицию, посвященную представительницам прекрасной половины человечества. Героиня песни комика просит у мужа новых подарков, при этом постоянно оскорбляя и унижая его.

Музыкант опубликовал ролик, в котором исполнил сочиненный трек в Instagram. Произведение Семена Слепакова вызвало в сети весьма неоднозначную реакцию. Большинству подписчиков музыкальная юмореска пришлась по вкусу. Фанаты звезды отметили — трек получился довольно правдоподобным.

«Это шедевр! Как перестать ржать?!»

«Жестко, оригинально, но это правда»;

«Великолепно! И, к сожалению, в 90% случаях очень точно»;

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) 7 Мар 2020 в 12:57 PST

Однако нашлись в сети и те, кому новая песня Семена Слепакова совсем не понравилась. Очевидно трек показался пользователям соцсети немного грубоватым.

«Фу, чушь!»

«Не для слушателей!» — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семен Слепаков написал стихотворение о погоде в Москве.