Грубовато, но правда: Слепаков высмеял женщин на 8 марта
Героиня новой песни комика просит у мужа новых подарков, при этом постоянно оскорбляя и унижая его.
Фото: Instagram @slepakovsemyon
Семен Слепаков очевидно не в восторге от празднования Международного женского дня. Специально к 8 марта певец сочинил уморительную полную сарказма композицию, посвященную представительницам прекрасной половины человечества. Героиня песни комика просит у мужа новых подарков, при этом постоянно оскорбляя и унижая его.
Музыкант опубликовал ролик, в котором исполнил сочиненный трек в Instagram. Произведение Семена Слепакова вызвало в сети весьма неоднозначную реакцию. Большинству подписчиков музыкальная юмореска пришлась по вкусу. Фанаты звезды отметили — трек получился довольно правдоподобным.
«Это шедевр! Как перестать ржать?!»
«Жестко, оригинально, но это правда»;
«Великолепно! И, к сожалению, в 90% случаях очень точно»;
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Однако нашлись в сети и те, кому новая песня Семена Слепакова совсем не понравилась. Очевидно трек показался пользователям соцсети немного грубоватым.
«Фу, чушь!»
«Не для слушателей!» — заявили хейтеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семен Слепаков написал стихотворение о погоде в Москве.
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