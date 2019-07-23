«Слов приличных нету»: Слепаков написал стихотворение о погоде в Москве

, 14:35 334

В новом творении комика не обошлось без крепких словечек.

Фото : © РИА Новости / Владимир Песня

Тема:
Погода 3903

Комик Семен Слепаков опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное отсутствию жаркого лета в Москве.

«Что это за лето? Разве это лето?!» — с первых строчек возмущается артист.

Слепаков в своем произведении утверждает, что прошлое лето по сравнению с этим было — «суперлетом» и «мегалетом». Далее юморист рассказывает об этом времени года в других странах.

Слышал я, что где-то

Есть получше лето — 

Но меня смущает

Стоимость билета!

Instagram @slepakovsemyon

В итоге артист приходит к выводу — лето заграницей даром ему не нужно, лучше он останется в дождливой Москве. Особый восторг у подписчиков вызвало четверостишие с игрой слов.

В целом, тут нормально…

Лето, блин, как лето,

Пусть не очень жарко,

Но зато не жарко.

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Поклонники творчества Семена Слепакова полностью поддержали его недовольство погодой в столице.

«Не в бровь, а в глаз!»

«Приуныл»;

«Лето — в коричневый цвет одето»;

«Главное, чтобы жизнь не была как это лето!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии пляжного сезона Семен Слепаков посмеялся над любительницами диет.

Тема:
Погода 3903
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