«Слов приличных нету»: Слепаков написал стихотворение о погоде в Москве

Комик Семен Слепаков опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное отсутствию жаркого лета в Москве.
«Что это за лето? Разве это лето?!» — с первых строчек возмущается артист.
Слепаков в своем произведении утверждает, что прошлое лето по сравнению с этим было — «суперлетом» и «мегалетом». Далее юморист рассказывает об этом времени года в других странах.
Слышал я, что где-то
Есть получше лето —
Но меня смущает
Стоимость билета!
В итоге артист приходит к выводу — лето заграницей даром ему не нужно, лучше он останется в дождливой Москве. Особый восторг у подписчиков вызвало четверостишие с игрой слов.
В целом, тут нормально…
Лето, блин, как лето,
Пусть не очень жарко,
Но зато не жарко.
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Поклонники творчества Семена Слепакова полностью поддержали его недовольство погодой в столице.
«Не в бровь, а в глаз!»
«Приуныл»;
«Лето — в коричневый цвет одето»;
«Главное, чтобы жизнь не была как это лето!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии пляжного сезона Семен Слепаков посмеялся над любительницами диет.