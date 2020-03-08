«Красивый цветочек»: Сати Казанова в желтом платье очаровала фанатов

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Мия Субботина
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Артистка поделилась своими ощущениями весны.

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Фото, видео: Instagram @satikazanova

Певица Сати Казанова очаровала фанатов, представ в нежном образе. Для публикации, в котором знаменитость поделилась весенним настроением, бывшая участница поп-группы «Фабрика» выбрала яркое фото. На нем певица предстала в желтом платье, напомнившем фолловерам бутон цветка.

«Чувствуете? Весна уже в городе. Я чувствую! Внутри меня просыпается яркое пламя вдохновения, и я готова делиться этим чувством со всеми! Весна — пора Любви, а это значит, что самое время выходить из зимней спячки и начинать активную подготовку к завоеванию мужских сердец», — подписала пост звезда.

Instagram @satikazanova

Яркий кадр зацепил поклонников и, судя по комментариям, мгновенно завоевал их сердца. Подписчики засыпали исполнительницу сотнями восхищенных комментариев.

«Красавица! С праздником»;

«Вы просто невероятная в этом образе! Космос просто»;

«Здесь пахнет счастьем!»;

«Красивый цветочек, распустившийся к весне!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сати Казанова рассказала о своем заболевании.

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