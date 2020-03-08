Пышнотелая «русская Кардашьян» в непривычном образе взбудоражила мужчин 8 марта

Модель Анастасия Квитко взбудоражила мужчин в Международный женский день. Блогер опубликовала в Instagram соблазнительно фото, на котором позирует в классических облегающих черных брюках, откровенном клетчатом топе и с элегантной стильной сумочкой в ручке.

25-летняя знаменитость в очередной раз произвела фурор в сети благодаря своим аппетитным пышным формам и невероятно тонкой талии.

Instagram @anastasiya_kvitko

За несколько часов фотография набрала около 80 тысяч отметок «мне нравится», что отнюдь не является абсолютным рекордом звезды. Возможно, так получилось из-за чересчур «закрытого» наряда знаменитости. Снимки Анастасии Квитко, например, в бикини в среднем набирают около 200 тысяч лайков.

Несмотря на это, большинство поклонников «русской Кардашьян» пришли в восторг от «строгого» образа любимицы. Фанаты осыпали кумира сотнями восхищенных комплиментов в комментариях.

«Королева!»

«Богиня!»

«Волшебная»;

«Милашка-милашка-милашка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» в кожаных штанах восхитила фанатов упругими формами.