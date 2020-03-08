Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья решила поздравить женщин с 8 марта зажигательным танцем. Поскольку исполнительница сейчас наслаждается отдыхом на Шри-Ланке, то ролик записала в бикини на фоне пляжа.

«Девочки мои красивые, с 8 марта вас. Любите и будьте любимы», — подписала пост знаменитость.

Instagram @friske_natalia

Зажигательные движения артистки восхитили фанатов, которые поспешили поздравить свою любимицу с женским праздником. Кроме того, фолловеры отметили, что Наталья заметно постройнела и выглядит сейчас очень притягательно.

«С 8 Марта зажигалка наша!»

«Фигура у вас очень хорошая»;

«В какой вы шикарной форме»;

«Вы неимоверная красотка»;

«Идеальная женщина», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что младшая Фриске выложила в сеть фото в купальнике.