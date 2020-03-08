«Зажигалка наша!» — сестра Фриске поздравила женщин с 8 марта танцем в бикини
Роликом знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @friske_natalia
Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья решила поздравить женщин с 8 марта зажигательным танцем. Поскольку исполнительница сейчас наслаждается отдыхом на Шри-Ланке, то ролик записала в бикини на фоне пляжа.
«Девочки мои красивые, с 8 марта вас. Любите и будьте любимы», — подписала пост знаменитость.
Зажигательные движения артистки восхитили фанатов, которые поспешили поздравить свою любимицу с женским праздником. Кроме того, фолловеры отметили, что Наталья заметно постройнела и выглядит сейчас очень притягательно.
«С 8 Марта зажигалка наша!»
«Фигура у вас очень хорошая»;
«В какой вы шикарной форме»;
«Вы неимоверная красотка»;
«Идеальная женщина», — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что младшая Фриске выложила в сеть фото в купальнике.
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