Медики пояснили, почему ноги должны выглядывать из-под одеяла во время сна
Эксперты отмечают, что это обеспечит более качественный ночной отдых.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sabrina Vani, David Oxberry
Медики утверждают, что высовывать ноги из-под одеяла ночью необходимо для здорового сна. Специалисты считают, что таким образом организм лучше регулирует температуру, пишет научный журнал Freundin.
«Тело немного понижает температуру во время сна: оно стремится к охлаждению, поскольку организм естественным образом замедляет процессы функционирования внутренних систем, и некоторое снижение телесного тепла необходимо, чтобы нормально спать. Многие люди, полностью накрытые одеялом, испытывают перегревание, сильно потеют, начинают страдать нарушениями сна», — заявили специалисты.
Таким образом, если спать, высунув ноги наружу, это благотворно скажется на организме, а также поможет ему быстрее выделять жар, способный нарушить сон.
Врачи добавили, что не все люди соблюдают оптимальный температурный режим, при котором рекомендовано спать. Специалисты советуют отдыхать в комнате с температурой 15-18 градусов тепла.
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