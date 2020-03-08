Лидер группы «Уматурман» в одних «трениках» поздравил женщин с 8 марта

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Светлана Александрова
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На снимке Владимир Кристовский предстал вместе с трехлетним сынишкой.

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Фото, видео: Instagram @vova_kristovskiy

Лидер группы «Уматурман» Владимир Кристовский поздравил женщин с праздником на своей странице в Instagram, опубликовав забавный снимок, на котором стоит босой, из одежды на нем — одни спортивные штаны, в руках ящик весенних цветов — нарциссов и гиацинтов. Рядом с музыкантом — его трехлетний сын Федор с букетом цветов.

«С праздником, девочки», — написал Кристовский под фотографией.

Instagram @vova_kristovskiy

Стоит отметить, что поздравлять Владимиру с Федором сегодня придется много — у музыканта три дочери от первого брака. А недавно стало известно, что вторая супруга Кристовского Ольга ждет второго малыша.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Владимир Кристовский сетовал, что считает себя не очень хорошим отцом и уделяет детям мало внимания. Он признался, что в свободное от концертов время больше любит кататься на мотоцикле.

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