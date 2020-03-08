Байкеры устроили перестрелку в американском городе Кливленд

Ссора представителей нескольких байкерских клубов закончилась гибелью одного человека и госпитализацией еще семнадцати. Об этом сообщает местное издание Cleveland.com.

ЧП произошло в одном из частных заведений города Кливленда в штате Огайо (США). По информации СМИ, часть участников конфликта была выставлена за дверь. Но похоже, что они были сильно оскорблены произошедшим и через некоторое время вернулись с оружием, открыв после этого стрельбу. Находящиеся в помещении люди были уже вооружены и тут же ответили тем же.

Точное количество участников перестрелки устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели шести человек во время стрельбы на пивоваренном заводе в США.