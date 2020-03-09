Бывший супруг Пугачевой рассказал об исправлении ее внешности

В молодости Алла Пугачева использовала капу, которая скрывала щербинку между зубами. Об этом рассказал ее бывший муж Александр Стефанович, передает «Экспресс-газета». Накладные зубы понадобились Примадонне во время съемок фильма «Женщина, которая поет». На исправлении внешности настоял постановщик картины Александр Орлов.

Певица не стеснялась своей особенности. Но режиссер задался целью сделать ее идеальной подобно голливудским звездам. По словам Стефановича, в перерывах между съемками Пугачева снимала капу, потому что в ней нельзя было есть. Кроме того, конструкция искажала дикцию. С накладными зубами из пластика артистка заметно шепелявила. Этот дефект устранили при озвучании.

Ранее 5-tv.ru писал, что купающаяся в лучах солнца Пугачева поздравила подписчиц с женским праздником.