Сумятица в Киеве: Пушков ответил Климкину на заявление о катастрофе в День Победы
Экс-министр Украины посчитал необходимым добиться заезда западных лидеров в столицу Незалежной перед приездом в Москву, иначе это будет катастрофа.
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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, Twitter @Alexey_Pushkov
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков ответил экс-главе МИД Украины Павлу Климкину на его заявление о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
«Климкин пророчит „катастрофу для Украины“, если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? А катастрофа для Украины — не праздник в Москве, а сумятица в Киеве», — написал сенатор.
Ранее экс-министр Украины посчитал необходимым добиться заезда западных лидеров в столицу Незалежной перед приездом в Москву, иначе это будет катастрофа. К слову, по его мнению их посещение Киева перед этим тоже будет катастрофой, но меньшей.
Согласно заявлению помощника президента России Юрия Ушакова, на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне 9 мая 2020 года приглашены многие мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В настоящее время подтвердили участие лидеры 17-ти стран.
К слову, представители киевской политической элиты планируют прибыть 9 мая в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, пославший матом украинские власти депутат Рады намерен приехать на День Победы. Илья Кива считает, что этот праздник может помочь сблизиться России и Украине.
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