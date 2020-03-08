Пославший матом украинские власти депутат Рады приедет на День Победы в Москву

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция поедет в Москву на празднование 75-летия Победы. Именно этот великий праздник, по его словам, может стать точкой соприкосновения, которая поможет России и Украине сблизиться и уладить существующий конфликт. Об этом парламентарий заявил журналистам телеканала NewsOne.

«Мы есть нация и потомки победителей, и это должно лежать в основе воспитательного процесса. <…> Мы обязаны, наша фракция обязательно будет праздновать, чествовать память Великой Победы и присутствовать в Москве на параде. Мы должны находить точки соприкосновения на сегодняшний день, чтобы урегулировать тот конфликт, который существует между нашими странами. И вот как раз — что может являться такой точкой? Это общая наша победа», — уверен Кива.

Высказывание депутата стало ответом на развернувшуюся в Киеве дискуссию по поводу празднования Дня Победы. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна не будет отмечать 75-летие Победы. По его словам, Киев понял, почему случилась эта великая трагедия (Вторая мировая война — Прим. ред.), но празднование должно быть «именно в эту сторону».

Депутат Илья Кива ранее выражал позицию, противоположную официальной в Киеве. Как пишет ФАН, парламентарий послал матом киевские власти «с их декоммунизацией» и поздравил соотечественников с праздником 23 февраля. День Защитника Отечества на Украине перенесен с 23 февраля на 14 октября, также под запретом находится вся советская символика.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме оценили отказ Украины от празднования Дня Победы.