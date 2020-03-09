Аналитик Forbes раскритиковал американскую ПРО, с которой «справится даже КНДР»

Система противоракетной обороны (ПРО) США в скором времени не сможет справиться даже с массированным ударом КНДР из-за недостатка финансирования в два последних десятилетия. Таким мнением поделился старший обозреватель журнала Forbes Лорен Томпсон.

«В период с 2001-го по 2019 годы Вашингтон потратил триллион долларов на войну в Афганистане. За тот же период он направил только 5% от этой суммы, 50 миллиардов долларов, на защиту США от обстрела баллистическими ракетами со стороны других ядерных держав», — отметил аналитик.

По его словам, власти США долгое время надеялись на доктрину массового возмездия. Она предполагает, что Россия (прежде СССР) и Китай не пойдут на ядерную агрессию из-за опасений мести со стороны США. Угрожать катастрофой оказалось дешевле, чем строить настоящую оборону.

«К сожалению, в новом веке стали появляться новые потенциальные ядерные агрессоры. Не ясно, можно ли сдержать имеющие ядерное оружие Северную Корею или Иран, угрожая им местью», — считает Томпсон.

По его словам, указанные выше 50 миллиардов долларов были потрачены на создание Наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD). Она позволяет перехватывать ракеты в космосе (середине их полета), однако сейчас у США есть только 44 таких противоракеты. На перехват одной северокорейской таких потребуется от двух до четырех.

Кроме того, отметил эксперт, система GMD нуждается в совершенствовании. Ее основным недостатком он назвал противоракеты наземного базирования. Если Вашингтон не задумается об их модернизации, то с ПРО США скоро «сможет справиться даже КНДР». Для этого Северной Корее потребуется только выпустить побольше своих ракет.

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