Аналитик Forbes раскритиковал американскую ПРО, с которой «справится даже КНДР»
Лорен Томпсон отметил, что за два последних десятилетия Вашингтон потратил на войну в Афганистане в 20 раз больше денег, чем на собственную защиту от ядерных атак.
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Фото, видео: ТАСС/ Gene Blevins, /Ben Listerman/Department of Defe, /Ryu Seung-Il, /Brian Harris
Система противоракетной обороны (ПРО) США в скором времени не сможет справиться даже с массированным ударом КНДР из-за недостатка финансирования в два последних десятилетия. Таким мнением поделился старший обозреватель журнала Forbes Лорен Томпсон.
«В период с 2001-го по 2019 годы Вашингтон потратил триллион долларов на войну в Афганистане. За тот же период он направил только 5% от этой суммы, 50 миллиардов долларов, на защиту США от обстрела баллистическими ракетами со стороны других ядерных держав», — отметил аналитик.
По его словам, власти США долгое время надеялись на доктрину массового возмездия. Она предполагает, что Россия (прежде СССР) и Китай не пойдут на ядерную агрессию из-за опасений мести со стороны США. Угрожать катастрофой оказалось дешевле, чем строить настоящую оборону.
«К сожалению, в новом веке стали появляться новые потенциальные ядерные агрессоры. Не ясно, можно ли сдержать имеющие ядерное оружие Северную Корею или Иран, угрожая им местью», — считает Томпсон.
По его словам, указанные выше 50 миллиардов долларов были потрачены на создание Наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD). Она позволяет перехватывать ракеты в космосе (середине их полета), однако сейчас у США есть только 44 таких противоракеты. На перехват одной северокорейской таких потребуется от двух до четырех.
Кроме того, отметил эксперт, система GMD нуждается в совершенствовании. Ее основным недостатком он назвал противоракеты наземного базирования. Если Вашингтон не задумается об их модернизации, то с ПРО США скоро «сможет справиться даже КНДР». Для этого Северной Корее потребуется только выпустить побольше своих ракет.
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