Уничтожение России смертельно опасно для Америки
Эксперт рассказал, почему одностороннее применение какой-либо страной ядерного оружия сказывается на ней самой.
Фото: www.globallookpress.com /imago stock&people
Односторонний запуск ядерных боеголовок с территории США по противнику смертельно опасен для американцев. Об этом заявил профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета, пишет The Conversation.
Главная мысль автора заключается в том, что одностороннее применение каким-либо государством ядерного оружия сказывается на нем самом.
По мнению Джошуа Пирса, уничтожение Соединенными Штатами России или Китая, может привести к гибели множества американских граждан, в частности, из-за выброса в верхние слои атмосферы сажи. Атмосферное загрязнение способно спровоцировать глобальное похолодание, которое, в свою очередь, приведет к исчезновению сельскохозяйственных культур.
Профессор утверждает, что при атаке США по противнику тысячью ядерных боеголовок — погибнут около 140 тысяч американских граждан. А запуск семи тысяч ядерных боеголовок приведет к голоду пяти миллионов жителей Америки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнародована информация о расположении и объеме ядерных вооружений США.
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