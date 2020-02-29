Уничтожение России смертельно опасно для Америки

Односторонний запуск ядерных боеголовок с территории США по противнику смертельно опасен для американцев. Об этом заявил профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета, пишет The Conversation.

Главная мысль автора заключается в том, что одностороннее применение каким-либо государством ядерного оружия сказывается на нем самом.

По мнению Джошуа Пирса, уничтожение Соединенными Штатами России или Китая, может привести к гибели множества американских граждан, в частности, из-за выброса в верхние слои атмосферы сажи. Атмосферное загрязнение способно спровоцировать глобальное похолодание, которое, в свою очередь, приведет к исчезновению сельскохозяйственных культур.

Профессор утверждает, что при атаке США по противнику тысячью ядерных боеголовок — погибнут около 140 тысяч американских граждан. А запуск семи тысяч ядерных боеголовок приведет к голоду пяти миллионов жителей Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнародована информация о расположении и объеме ядерных вооружений США.