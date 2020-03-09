Почему две трети школьников в России не усваивают программу и идут к репетиторам

Исследование «Мониторинга общего образования» РАНХиГС показало, что к началу 2018 года дополнительные занятия с репетитором или специализированные курсы посещали 64,7% школьников. Семьи вынуждены прибегать к платным услугам, поскольку дети не успевают усваивать многие темы в процессе обучения из-за тотальной перегруженности программы, пояснила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Согласно результатам опроса, 77% родителей не довольны методами преподавания учебных дисциплин в школе, а 30% — критикуют школьную программу в целом. Чтобы помочь ребенку устранить пробел в знаниях, родители нанимают репетиторов и записывают учеников на специальные курсы, пишут «Известия».

Как показал анализ, чаще всего обучающиеся нуждаются в допзанятиях по английскому языку (55%). На втором месте — математика (44%), на третьем — русский язык (27%) По словам главы комиссии ОП РФ по соцполитике Натальи Починок, многие школьники обращаются за помощью в изучениях иностранного языка, поскольку российская система изучения не может обеспечить его знание в полной мере. Что касается русского и математики, то они входят в число обязательных предметов для сдачи ЕГЭ.

По мнению экспертов, в будущем дополнительное образование встроится в систему общего. Уже сейчас подобные курсы посещают не только отстающие ребята, но и отличники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕГЭ по иностранному языку предлагают сделать необязательным.