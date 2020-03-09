«Фееричная!»: Пегова поздравила подписчиков с 8 марта в сексуальном мини-платье

Известная российская актриса Ирина Пегова поздравила подписчиц с Международным женским днем в сексуальном мини-платье мятного цвета. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует в эффектном воздушном наряде, обнажившем ее ноги. Фееричный образ дополнил яркий макияж — сине-зеленые тени и красная помада — и необычная прическа.

«С праздником!» — обратилась светская львица к прекрасной половине человечества.

Подписчики были в восторге от образа Пеговой и сделали ей множество комплиментов. Некоторые особо обратили внимание на откровенное мини и подчеркнули, что артистке такие платья очень идут. Подписчицы, в свою очередь, принимали поздравления и оставляли теплые пожелания в ответ.

Instagram @pegovairina

«Фееричная!»

«Сногсшибательная красавица!»

«На втором фото наряд бомба, а босоножки офигенные!»

«С праздником, Ирочка!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пегова сделала новую прическу для роли.